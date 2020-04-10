Собянин назвал наиболее нуждающуюся в поддержке из-за пандемии сферу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин в интервью РИА Новости заявил о необходимости поддержать в первую очередь бизнес, выведенный властями из оборота в связи с пандемией коронавируса.

"Сегодня первые точечные решения по оказанию содействия должны быть тем секторам, которые просто выведены из оборота нашими решениями", – сказал мэр.

1 апреля столичные власти утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. В частности, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий.

До 1 мая в Москве ввели мораторий на проверки бизнеса. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан.

Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.

Правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Среди них авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и другие. Список дорабатывается.