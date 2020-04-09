Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету РФ из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бюджет недополучит большой объем доходов в 2020 году.
"Мы уже серьезно недополучим доходы – нефтегазовые, ненефтегазовые – в этом году из-за коронавируса", – сказал он на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Премьер также напомнил депутатам о мерах по поддержке бизнеса, которые уже приняты. Однако, по его словам, этого может оказаться недостаточно, передает ТАСС.
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", – добавил Мишустин.
При этом правительство уже собирает предложения о новых мерах для того, чтобы обеспечить региональные, местные и федеральные бюджеты, заключил глава кабмина.
Какую поддержку государство окажет тем, кто потерял доходы из-за коронавируса
Владимир Путин ранее поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. Таким образом, оно будет составлять 12 тысяч 130 рублей.
Кроме того, глава государства заявил предложил выплачивать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, где родители временно потеряли работу.
В России за последние сутки подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, большинство случаев в Москве – 660.
На 8 апреля в 81 регионе России насчитывается 8672 случаев заболевания. Это на 15,7 процента больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.
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