Россия победит "заразу коронавирусную" – Путин

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что страна справится с COVID-19. По словам главы государства, ранее РФ неоднократно проходила через серьезные испытания, передает сайт Кремля.
"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия", – сказал Путин во время видеоселектора с главами регионов.
"Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – завершил Путин свое обращение.
Кроме того, российский лидер рассказал о задачах регионов РФ. Так, он поручил Минфину обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие COVID-19.
В области здравоохранения Путин также отдал распоряжение. В частности, президент поручил на три месяца установить спецвыплаты для врачей.
Для поддержки бизнеса глава государства предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам.
Помимо того, Путин призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия.
Еще Путин поручил выплачивать по 3 тысячи рублей на каждого ребенка в семье безработных.
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