Выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся в июне

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Президент РФ Владимир Путин распорядился начать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет на месяц раньше срока.
В ходе селекторного совещания с руководителями регионов глава государства заявил, что деньги необходимо перечислять уже с июня 2020 года, а не с июля, как планировалось ранее. Он также подчеркнул, что назначаться они будут вне зависимости от доходов за прошлый год.
"Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получить выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих "просели", нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам", – заявил Путин.
Ранее в среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате в апреле – июне семьям с детьми до трех лет по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Обратиться за выплатами можно будет вплоть до 1 октября, но деньги перечислят, только если право на них возникло до 1 июля 2020 года.
Кроме того, с 1 апреля 2020 года официально выплачиваются малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума. Соответствующее распоряжение также подписал Путин.
Путин подписал указ о выплате по 5 тыс рублей семьям с детьми
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