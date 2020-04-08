Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца. Об этом президент РФ сообщил на селекторном совещании с главами регионов.
Также Путин поручил главам регионов установить дополнительные выплаты для врачей, непосредственно работающих с зараженными коронавирусом. Врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, будут получать месячную надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей.
За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.
Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.
Меры по борьбе с пандемией COVID-19 должны быть адекватны текущей ситуации – Путин
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