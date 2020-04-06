Фото: ТРК "Звезда"
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на директора его культурного фонда Андрея Гайделя.
По его словам, повторный тест Лещенко на COVID-19 дал отрицательный результат. Вместе с 78-летним певцом из больницы выписали его супругу Ирину.
Сам артист после выздоровления призвал россиян соблюдать карантин и слушаться врачей. В своем Instagram он подтвердил, что покинул больницу вместе с женой, и поблагодарил медиков.
"Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей, наша медицинская школа – одна из самых основательных, соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся. Еще раз спасибо всем за поддержку. Всем здоровья", – написал Лещенко.
Ранее у Льва Лещенко был подтвержден коронавирус, который спровоцировал пневмонию.
Артист 23 марта поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. В первые сутки состояние пациента ухудшилось и его положили в отделение реанимации. 28 марта его перевели в обычную палату, поскольку самочувствие певца улучшилось.
Известно, что 11 марта Лещенко вместе с супругой вернулся в Москву с гастролей в США транзитом через Ниццу.
Лев Лещенко присоединился к домашнему флешмобу в свою честь
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