Фото: ТРК "Звезда"

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на директора его культурного фонда Андрея Гайделя.

По его словам, повторный тест Лещенко на COVID-19 дал отрицательный результат. Вместе с 78-летним певцом из больницы выписали его супругу Ирину.

Сам артист после выздоровления призвал россиян соблюдать карантин и слушаться врачей. В своем Instagram он подтвердил, что покинул больницу вместе с женой, и поблагодарил медиков.

"Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей, наша медицинская школа – одна из самых основательных, соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся. Еще раз спасибо всем за поддержку. Всем здоровья", – написал Лещенко.

Ранее у Льва Лещенко был подтвержден коронавирус, который спровоцировал пневмонию.

Артист 23 марта поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. В первые сутки состояние пациента ухудшилось и его положили в отделение реанимации. 28 марта его перевели в обычную палату, поскольку самочувствие певца улучшилось.

Известно, что 11 марта Лещенко вместе с супругой вернулся в Москву с гастролей в США транзитом через Ниццу.