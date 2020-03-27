Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал Москве 24 о состоянии Льва Лещенко. По его словам, певец чувствует себя уже гораздо лучше.

"Состояние Льва Валерьяновича сегодня получше. Я общаюсь с женой Льва Валерьяновича Ириной. Ирина Павловна в палате, а он в реанимации, у нее же тоже двухстороннее воспаление", – рассказал Винокур.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который стал причиной пневмонии.

Врач рассказал, что Лещенко поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.

Проценко подчеркнул, что в первые сутки состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим его положили в отделение реанимации. Врач добавил, что певца в ближайшее время планируют перевести в госпитальное отделение.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что состояние здоровья Льва Лещенко улучшилось. Он подчеркнул, что в настоящий момент певец не нуждается в активной кислородной поддержке. Мурашко рассчитывает, что это хороший знак того, что можно рассчитывать на благоприятный исход.