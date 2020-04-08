Путин поручил на три месяца установить спецвыплаты для врачей

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Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить дополнительные выплаты для врачей, непосредственно работающих с зараженными коронавирусом.

"Считаю необходимым реализовать еще одну меру: на три месяца начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем", – заявил Путин во время совещания с руководителями регионов.

Глава государства сообщил, что врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, будут получать месячную надбавку в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит выплаты по 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Путин добавил, что выплаты в размере 50 тысяч рублей получат врачи скорой помощи, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

На совещании глава российского государства также поручил главам регионов обеспечить повышенную готовность медицинских учреждений и наращивать их мощности.

В России за последние сутки обнаружили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 8672 человека, которые заболели COVID-19.