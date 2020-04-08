Путин рассказал о задачах регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Неотложная задача всех российских регионов – повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей, сообщил Владимир Путин на селекторном совещании с главами регионов.

Российский лидер подчеркнул, что все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно. Он поручил Минфину обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие COVID-19.

"Регионам дали широкие возможности при борьбе с коронавирусной инфекцией, но спрашивать с них будем строго", – заявил Путин.

Ранее президент заявил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.

Глава государства отметил, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Путин напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.