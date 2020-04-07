Меры по борьбе с COVID-19 должны быть адекватны текущей ситуации – Путин

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации.

Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по ее профилактике. Путин напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.

"Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации", – отметил Путин в эфире телеканала Россия 24.

Ранее президент России обсудил ситуацию с распространением коронавируса с членами Совета Безопасности. Кроме того, на нем затронули вопрос экономического кризиса и ситуации на мировых энергетических рынках. Также Путин на совещании заявил о необходимости поддержки безопасности и правопорядка во время режима самоизоляции.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству убрать препятствия для работы онлайн-торговли. Также стало известно, что кабмин разрабатывает новые меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, Мишустин раскритиковал решения губернаторов закрыть административные границы субъектов РФ.

Касаясь введенного режима самоизоляции, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что его соблюдение позволит сгладить пики распространения коронавируса в столице.

В настоящий момент в России зафиксировали 7497 человек, которые заразились COVID-19. 1154 новых случаев инфицирования пришлись на последние сутки, 697 из них зарегистрировали в Москве.