Мишустин раскритиковал решение губернаторов закрыть границы регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Премьер-министр Михаил Мишустин не одобрил действия ряда российских губернаторов, принявших решение закрыть административные границы регионов. По его словам, такие меры являются недопустимыми, передает ТАСС.
"В целом большинство руководителей субъектов справилось с этой работой. Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию", – заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
До этого президент РФ Владимир Путин дал главам субъектов страны право на дополнительные полномочия. Особые меры предпринимаются в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как отметил Мишустин, все ограничения должны быть адекватными.
2 апреля сообщалось, что Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом.
Уточняется, что руководители регионов должны обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий в целях обеспечения борьбы с коронавирусом.
Ранее стало известно, что около 200 врачей следит за состоянием пациентов с COVID-19 с помощью телемедицины.
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