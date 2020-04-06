Мишустин раскритиковал решение губернаторов закрыть границы регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр Михаил Мишустин не одобрил действия ряда российских губернаторов, принявших решение закрыть административные границы регионов. По его словам, такие меры являются недопустимыми, передает ТАСС.

"В целом большинство руководителей субъектов справилось с этой работой. Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию", – заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

До этого президент РФ Владимир Путин дал главам субъектов страны право на дополнительные полномочия. Особые меры предпринимаются в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил Мишустин, все ограничения должны быть адекватными.

2 апреля сообщалось, что Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что руководители регионов должны обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий в целях обеспечения борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно, что около 200 врачей следит за состоянием пациентов с COVID-19 с помощью телемедицины.