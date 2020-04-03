Собянин подтвердил допустимость передвижения горожан на личных машинах

03 апреля, 21:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин подтвердил, что жители столицы могут пользоваться личными автомобилями в условиях режима самоизоляции.
"Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание", – рассказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что передвижение москвичей по столице на личных автомобилях пока никак не ограничивается. Депутат заявил, что главное условие поездки – не должно быть массовости.
За прошедшие три дня Москву покинуло более 850 тысяч человек на автомобилях. Как заявили в Центре организации дорожного движения, проводить режим самоизоляции на даче разрешено, но контакты с людьми все равно требуется ограничить.
За минувшие сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.
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