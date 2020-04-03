Собянин подтвердил допустимость передвижения горожан на личных машинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подтвердил, что жители столицы могут пользоваться личными автомобилями в условиях режима самоизоляции.

"Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание", – рассказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что передвижение москвичей по столице на личных автомобилях пока никак не ограничивается. Депутат заявил, что главное условие поездки – не должно быть массовости.

За прошедшие три дня Москву покинуло более 850 тысяч человек на автомобилях. Как заявили в Центре организации дорожного движения, проводить режим самоизоляции на даче разрешено, но контакты с людьми все равно требуется ограничить.

За минувшие сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.

