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Общество

03 апреля, 19:32

В Москве 836 заболевших коронавирусом находятся на домашнем лечении

город медицина безопасность общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве 836 заболевших коронавирусом находятся на домашнем лечении. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"За 10–12 дней у нас 836 людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 оставлены дома. Только 2 процента из них впоследствии были госпитализированы", – отметила она.

Ранее вице-мэр сообщила, что порядок лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом на дому продлен до 6 апреля.

При этом количество заразившихся коронавирусом в Москве достигло уже почти 3 тысяч человек. Среди случаев, подтвержденных за последние сутки, почти половина приходится на граждан в возрасте от 18 до 45 лет.

Власти Москвы накануне ввели ограничения по коронавирусу сроком до 1 мая. Так, на этот период была приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита, также в столице временно закрыли общественные пространства и парки, развлекательные и спортивные центры.

Покидать квартиры разрешено только ради неотложных дел – покупки продуктов и лекарств у дома, получения медпомощи, выгула домашних животных.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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