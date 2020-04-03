Почти половина заболевших в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице за последние сутки подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек – от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей.

53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% – у мужчин. Все пациенты, а также те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Всего за последние сутки в России число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции возросло на 601. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах.

В Подмосковье зафиксировали 34 новых случая заражения, в Краснодарском крае – 17, в Пензенской области – 11, в Ленинградской области и Ямало-Ненецком АО – по 10, в Санкт-Петербурге – 9 человек.

На сегодняшний день в 78 регионах России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По распоряжению Владимира Путина, все ограничения будут действовать до конца апреля. Также президент РФ заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.