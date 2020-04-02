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Общество

17:29

Путин заявил, что в регионах нужны более жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом

общество

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин предоставит главам регионов дополнительные полномочия для обеспечения профилактических мер в регионах.

Нововведения и особые меры нужны для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил глава государства во время телеобращения к россиянам.

"До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории", – сказал российский лидер.

По словам Путина, регионы самостоятельно, исходя из объективной ситуации, начнут принимать решение, какой режим нужно объявлять и вводить.

Путин объяснил, что данный порядок необходим на фоне разной эпидемиологической обстановки в регионах страны. "Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных точечных решений", – подчеркнул президент в ходе телевизионного обращения.

Кроме того, глава РФ объявил, что нерабочая неделя продлевается до конца апреля. При этом Путин допустил, что если обстановка в стране станет лучше, то нерабочие дни сократят.

В четверг в своем обращении Путин также поблагодарил всех россиян за соблюдение режима самоизоляции. Помимо того, он призвал соотечественников заботиться о своем здоровье.

По данным на 2 апреля, число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло до 3548 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 771. Случаи заражения зафиксировали в 76 регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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