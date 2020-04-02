Обращение Путина к россиянам. Онлайн

Владимир Путин 2 марта выступает с обращением к россиянам. Трансляция выступления началась в 16:55.

Это второе обращение президента к гражданам после распространения коронавирусной инфекции по стране. В своей речи Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы, предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, а также перенести голосование по изменению Конституции на более позднюю дату.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло до 3548 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 771. Случаи заражения зафиксировали в 76 регионах.