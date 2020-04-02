Аптеки и магазины товаров первой необходимости в апреле продолжат работу – Путин

17:05
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Президент РФ Владимир Путин заявил, что органы власти, магазины с товарами первой необходимости и аптеки продолжат свою работу. Об этом глава государства рассказал во время нового телевизионного обращения к гражданам.
"Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения", – подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил о продлении режима нерабочей недели до конца апреля. Глава государства мотивировал данное решение тем, что пик заболеваемости по миру и по стране в частности еще не пройден. Впоследствии количество нерабочих дней могут сократить.
Накануне президент подписал закон об установлении уголовной ответственности за нарушение карантина. В качестве наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, установлен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, несоблюдавших карантин могут лишить права занимать определенные должности или лишить свободы на срок до 3 лет.
В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.
Путин утвердил штрафы за нарушение карантина
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