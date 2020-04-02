В больнице имени Спасокукоцкого готовы принять реанимационных больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Корпус № 6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого сможет принять до 60 реанимационных больных с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"13 апреля мы готовы будем начать принимать пациентов. Все необходимое оборудование у нас есть. Помимо реанимации, у нас есть на случай необходимости 32 дополнительных койки со всеми необходимыми медицинскими газами, и мы сможем принимать реанимационных больных в количестве до 60 человек", – заявил главврач медучреждения Алексей Погонин.

По словам специалиста, в случае острой необходимости на нужды зараженных COVID-19 будут переведены аппараты искусственной вентиляции легких из операционных больницы.

Погонин также указал, что в больнице имени Спасокукоцкого будут задействовать телемедицинский подход и соответствующие консультации.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.

