Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию

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Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.

Заболевший находится на больничном с 25 марта. Его состояние удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет.

Все сотрудники отделения находятся на карантине, они все пройдут тест на коронавирусную инфекцию.

Пациенты химиотерапии изолированы в палатах. Они находятся под особым наблюдением, их лечение продолжается.

За последние сутки в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595.

Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

За сутки умерло шесть пациентов с коронавирусом: в Москве – три, Московской области, Пермском крае и Чечне – по одному. Летальных случаев за весь период 30.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.