Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

01 апреля, 23:21
Скоро ГКБ им. Спасокукоцкого сможет принять больных коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
"В соответствии с поручением президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации. Работа очень тяжелая, непростая", – заявил мэр.
По словам Собянина, это связано с подготовкой персонала на сложную работу, перестройкой помещений, логистики, передвижения пациентов и оснащения необходимым оборудованием. Однако, отметил мэр, работа проводится практически круглые сутки.
Корпус № 6 перепрофилируют для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Первый этап работ, который включает в себя переоборудование подвала и трех этажей, планируется завершить 6 апреля, полностью работы завершатся 14 апреля.
Перепланировка помещений позволит увеличить количество палат, в реанимацию и палаты интенсивной терапии проведут медицинский кислород для тяжелобольных пациентов, а дополнительные санпропускники позволят разделить корпус на "чистые" и "грязные" зоны, чтобы предотвратить распространение вируса. Кроме того, для сотрудников установят душевые кабины.
В результате число коек в корпусе увеличится на 45 процентов – с 225 до 328, появятся 24 реанимационные койки. При необходимости количество коек может быть увеличено до 450.
В настоящее время для пациентов с коронавирусом развернуты отделения в восьми городских стационарах. Кроме того, в ТиНАО строится новая инфекционная больница на 500 коек. Завершить строительство планируют в ближайшее время.
В случае необходимости госпитали для больных с коронавирусом могут развернуться еще в нескольких корпусах столичных больниц, а также готовится перепрофилирование ряда стационаров.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
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