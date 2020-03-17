Когда завершат строительство нового инфекционного центра в ТиНАО

В столице полным ходом идет строительство инфекционного центра для лечения заболевших коронавирусом. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, корпуса новой больницы будут готовы в течение нескольких дней. А строительство всего комплекса в целом, включая сопутствующую инфраструктуру, планируется завершить в ближайшие недели. Рассказываем все, что нужно знать о возведении инфекционного центра в ТиНАО.

Построят за месяц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На все работы по строительству инфекционного центра для предотвращения распространения коронавируса на территории ТиНАО – от старта до сдачи – отведен всего один месяц, тогда как в обычных условиях для возведения такого объекта требуется около полугода.

Впервые о строительстве больницы из быстровозводимых конструкций Сергей Собянин рассказал 10 марта. В тот момент на выделенной под медицинский комплекс территории в поселении Вороновском было чистое поле. А сейчас строители уже приступили к возведению корпусов, которые, по словам Бочкарева, будут готовы в течение нескольких дней. 24 марта мэр Москвы заявил, что весь инфекционный центр в целом завершен на 40 процентов.

Несмотря на скорость работ, постройка будет капитальной и прослужит столичным медикам несколько десятков лет. Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика Алексей Добашин, в конструкциях инфекционных боксов используются современнейшие технологии.



стены здания. – Прим. ред. ) – металл, а внутри – утеплитель. Срок службы – минимум тридцать лет. Несущая конструкция состоит из черной стали, покрытой огнезащитой, которая также прослужит 50–70–100 лет. Главное, что делается это все ( детали конструкций. – Прим. ред. ) на заводах, а на стройке монтируется.

Алексей Добашин генеральный директор компании-подрядчика С двух сторон () – металл, а внутри – утеплитель. Срок службы – минимум тридцать лет. Несущая конструкция состоит из черной стали, покрытой огнезащитой, которая также прослужит 50–70–100 лет. Главное, что делается это все () на заводах, а на стройке монтируется.

Кстати, помимо основного подрядчика, в работах над медицинским центром принимают участие представители и других крупных столичных компаний. "Многие застройщики сами предложили помощь в работе над проектом. Также здесь задействована наша строительная элита", – объяснил Бочкарев.

Двухместные боксы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По окончании работ столица получит медицинское учреждение площадью более 80 тысяч квадратных метров. Больница будет рассчитана на 500 коек с возможностью увеличения их количества до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную. При этом половину от первоначального количества мест планируется сразу отвести под реанимацию. "Такого состава коечного фонда с таким объемом реанимации в Москве ни в одной больнице нет. Это самая современная и самая эффективная больница", – заявил Сергей Собянин.

Центр оснастят современным медицинским оборудованием. Всего на объект будет поставлено порядка 100 тысяч единиц оборудования, в том числе 25 тысяч единиц медицинского оборудования и мебели. Прежде всего, новую больницу оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Всего в рамках проекта построят порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий для медиков в 2–3 этажа. приемное отделение;

реанимационный блок на 223 койки с возможностью расширения до 236 коек;

лечебный блок на 277 коек с возможностью расширения до 420 коек для детей и взрослых;

операционный блок;

диагностический блок;

лабораторный блок;

патологоанатомический блок;

общежития для персонала, рассчитанные на 2 тысячи мест;

вертолетная площадка;

вспомогательные и технические здания;

сооружения инженерно-коммунальной инфраструктуры.



Подачу кислорода в реанимационные палаты будет обеспечивать собственная кислородная станция. Кроме того, все необходимые анализы будут проводиться в собственной лаборатории.

Что касается палат, каждая будет сделана по принципу мельцеровского бокса (полная индивидуальная изоляция больных): размещение сделают двухместным, но для пациентов создадут отдельный вход с улицы. Помимо кровати, в помещении будет находиться все необходимое оборудование для того, чтобы следить за здоровьем пациента.

Чтобы медицинский персонал минимально контактировал с зараженными, в палатах сделаны специальные двойные окошки, через которые будут передавать продукты и лекарства. А для того чтобы врачи могли безопасно попасть к пациентам для осмотра и оценки их состояния, в боксе сделают вход с двойными дверями и системой безопасности.



между двумя дверями. – Прим. ред. ) будет специальное место, где будет находиться распылитель с центральной подачей обеззараживающих составов.

Алексей Добашин генеральный директор компании-подрядчика Врачи будут входить через двойной тамбур-шлюз. Пока не закроется входная дверь, не открывается промежуточная дверь. Клавиша-выключатель будет находиться снаружи. В промежутке () будет специальное место, где будет находиться распылитель с центральной подачей обеззараживающих составов.

Также системы подачи воздуха в медицинские корпуса сделают абсолютно герметичными: воздух будет проходить процедуру обеззараживания на входе и выходе в каждую палату, что сделает его максимально безопасным как для пациентов, так и для всех окружающих.

Инженерные коммуникации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Быстрыми темпами движутся работы по прокладке инженерных сетей к новому медицинскому комплексу. Как 26 марта сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, закончено строительство газопровода и водопровода для инфекционного центра в ТиНАО. "Ведутся работы по строительству еще 3,5 километра распределительных сетей на площадке медцентра", – добавил он.

Всего в работах по прокладке инженерных коммуникаций к строящейся инфекционной больнице задействовано около 2 тысяч человек и порядка 400 единиц техники. Процесс идет круглосуточно, поэтому для задействованных сотрудников ранее были оборудованы передвижные вакуумные вагончики, а также организовано круглосуточное питание и медицинский осмотр.

В настоящий момент, по данным Бирюкова, все работы по строительству котельной выполнены на 30 процентов. Он также обратил внимание на то, что обычно на такой объем прокладки коммуникаций требуется около полутора лет.

На территории медцентра будут также построены отдельные водоочистные сооружения. Местные жители переживали, что отходы от медицинского центра пойдут в близлежащие речки и озера. "Здесь будет применена трехступенчатая система очистки. Сначала все медицинские и бытовые стоки пройдут специализированную систему обеззараживания – химическую, паровую и ультрафиолетовую. Будет замкнутая система очистки, из которой ни одна капля не попадет в воду", – успокоил Бочкарев.

Кстати, все ближайшие жилые дома расположены минимум в 250 метрах от территории инфекционного центра, что в два с половиной раза больше требуемой санитарной зоны.

Главное – мотивация

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всего в возведении больницы в ТиНАО задействовано более 5 тысяч рабочих и 1,2 тысячи строительных машин. "Стройка ведется в круглосуточном режиме, рабочие совершают настоящий трудовой подвиг. Все сотрудники понимают ответственность и важность задачи, возложенной на них", – сообщил Бочкарев.

Тем не менее для большей мотивации на стройке разместили несколько агитационных плакатов. По словам заместителя мэра, это необходимо для дополнительного поддержания настроя.





Андрей Бочкарев заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства По моему указанию разработана серия плакатов, чуть позже мы запустим музыку на площадке. В момент, когда начнется монтаж, строителям будет очень тяжело: усталость, плюс быстрые темпы, ветер, холодно. И любой момент эмоциональной поддержки будет очень важен.

В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра 1 из 19

Сейчас помощь больным пациентам с COVID-19 оказывается в больничном комплексе в Коммунарке. По данным на 30 марта в России коронавирусом COVID-19 заразились 1 836 человек. При этом выписалось из больницы уже 66 пациентов. По данным ВОЗ, в мире заболело более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Мэр Москвы заявил, что в столице пик заболеваемости еще не пройден.

В Москве ввели ограничения на передвижения по городу С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Дополнительные меры С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Дополнительные меры вводятся в рамках предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Теперь квартиру разрешается покидать только в следующих случаях:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

необходимости вынести мусор. При этом меры, предпринятые Сергеем Собяниным, пока не предусматривают ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта.

При этом меры, предпринятые Сергеем Собяниным, пока не предусматривают ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта.