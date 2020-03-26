Строительство газопровода и водопровода для инфекционного центра в ТиНАО завершилось

09:29
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что подошли к концу работы по строительству газопровода для инфекционного центра. Кроме того, на объекте в ТиНАО завершили постройку водопровода, передает Агентство "Москва".
"Ведутся работы по строительству еще 3,5 километра распределительных сетей на площадке медцентра. Также уже полностью проложены водопроводные и канализационные сети", – сказал Бирюков.
По словам заместителя мэра, магистральный газопровод протяженностью свыше 11 километров для газификации новой больницы уже готов к врезке в газораспределительную систему города.
Он обратил внимание, что работы, на которые требуется до 1,5 лет, строители выполнили в очень короткий промежуток времени. В настоящий момент, по данным Бирюкова, на 30% выполнены работы по строительству котельной. Она обеспечит медицинское учреждение теплом и горячей водой, когда сдадут в эксплуатацию.
Впервые о строительстве больницы в Троицком административном округе Сергей Собянин сообщил 10 марта. 19 марта специалисты начали возводить инфекционный центр. В связи с проводимыми работами движение на одном из участков Калужского шоссе временно перекрыто.
При этом настрой рабочих, принимающих участие в строительстве, поддерживают плакатами и музыкой. 24 марта мэр столицы посетил место строительства больницы в поселении Вороновском.
Ранее глава города обратил внимание, что больница будет работать на протяжении следующих нескольких десятилетий.
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