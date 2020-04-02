Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

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Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий право на кредитные каникулы для предпринимателей малого и среднего бизнеса, граждан и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о категориях граждан, которые пострадали из-за коронавируса. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Согласно документу, граждане и предприниматели, имеющие долговые обязательства, смогут до 30 сентября обратиться за отсрочкой по выплату кредита на срок до шести месяцев. Право оформить кредитные каникулы получат те, чей доход в прошлом месяце снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года.

Также правило распространяется на предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые осуществляют свою деятельность в указанных правительством сферах.

При предоставлении отсрочки кредитор имеет право запросить подтверждение снижения доходов. Им могут выступить справка о доходах, выписка из реестра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные документы. В случае подтверждения обращение по отсрочке должно рассматриваться в течение пяти дней.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил пакет мер по налоговым ослаблениям для малого и среднего бизнеса. В частности, он предусматривает снижение страховых взносов в социальные фонды до 15% с зарплат сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса.

В Москве 1 апреля утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки столичных предпринимателей. В частности, был расширен доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий. Ранее постановление о помощи городскому бизнесу подписал Сергей Собянин.

О необходимости введения кредитных каникул президент России Владимир Путин заявил 25 марта во время своего обращения к россиянам.