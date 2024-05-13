13 мая, 10:49Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации летних палаточных лагерей
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Открывать палаточные лагеря следует при среднесуточной температуре не менее 15 градусов в течение пяти дней подряд. Роспотребнадзор опубликовал соответствующие рекомендации на своем официальном сайте.
В материале ведомства указывается, что такие условия касаются как детских, так и студенческих палаточных лагерей.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Детей и молодежь нужно защищать от грызунов и насекомых, а также обеспечивать отвод дождевых вод от палаток, говорится в публикации.
Ранее в МВД России предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников. Такое предложение было вынесено на обсуждение на заседании комитета Совфеда по социальной политике, так как в последнее время риск травмирования детей из-за атак БПЛА увеличился.