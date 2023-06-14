Депутат оценила идею создания при школах летних спортивно-патриотических лагерей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала идею создания при школах летних спортивно-патриотических лагерей не новой. По ее словам, такая практика существует еще с советских времен.

"Кроме того, есть патриотические лагеря, которые организовываются на базе туристических баз и домиков, где дети могут более самостоятельно вести какую-то деятельность, в том числе патриотического и туристического характера. Это, конечно, дает и оздоровительный эффект и эффект отдыха", – цитирует ее RT.

Вместе с этим депутат добавила, что отдых и оздоровление ребенка должны проходить в детском загородном лагере.

С предложением создавать при среднеобразовательных школах летние спортивно-патриотические лагеря дневного пребывания ранее выступил депутат ГД Иван Сухарев. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

По словам парламентария, летний трехмесячный перерыв также мог бы использоваться институтом среднего образования в целях воспитательной работы с молодым поколением.