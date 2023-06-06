Психолог объяснила, что делать, когда ребенок просится из лагеря домой

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Ребенку нужно дать время привыкнуть к обстановке лагеря. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на детского психолога Яну Лейкину.

Перед отправлением ребенка в лагерь необходимо собрать рекомендации о месте от родителей и детей, заявила она. После приезда в него родителям не стоит сразу уезжать, лучше пройтись по территории, поговорить с вожатыми, директором, другими детьми. Если родителям запрещают там находиться, можно приехать заранее. Это нужно для понимания, что ребенок находится в благоприятном пространстве, уточнила психолог.

По мнению Лейкиной, ребенку нужно объяснить, что к любому коллективу нужно привыкнуть, что между детьми существует конкуренция, рассказать, какие есть методы коммуникации.

"Не надо наносить удар первым, но нельзя и глотать обиды, потому что потом это все становится необратимо. Важно отвечать конгруэнтно", – привела она пример.

Психолог напомнила, что ребенок адаптируется к новой обстановке примерно неделю. Если и после он продолжает проситься домой, значит, что-то происходит. Если ребенок часто плачет, то нужно поехать в лагерь и посмотреть, какая там обстановка. Также нужно предупредить вожатого об особенностях поведения или питания ребенка, чтобы к нему проявили особый подход.

Не стоит игнорировать жалобы, нужно быть в контакте. Однако ребенок может хотеть домой из-за скуки или если у него много свободного времени, сказала эксперт.

Ранее психолог Елена Гончарова рассказала, что присутствие бабушки на этапах взросления детей нужно, если она хочет выстроить с ними отношения. Нежелание пожилых общаться с внуками способно привести к будущему отказу им в помощи.

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