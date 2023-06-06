Психолог объяснила, к чему приведет отказ бабушек от участия в воспитании внуков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бабушка не обязана оказывать помощь в воспитании детей, если не является их опекуном. Однако она может участвовать в этом для выстраивания отношений с внуками, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на семейного психолога Елену Гончарову.

"Давая жизнь человеку, априори необходимо рассчитывать на собственные силы и ресурсы. Никто другой не должен этого делать. Если на каникулах ребенка не с кем оставить – это ответственность родителей и не повод обижаться на бабушку", – подчеркнула она.

По словам специалиста, присутствие бабушки на этапах взросления детей нужно, если она хочет выстроить с ними отношения. Так, бабушка может гулять с внуками, посещать с ними театры или водить их в детский сад, уточнила эксперт. Гончарова отметила, что такие действия оказывают положительное влияние на установление связи.

Она объяснила, что нежелание пожилых общаться с внуками способно привести к будущему отказу им в помощи.

Ранее психолог Эльмира Мифтахова рассказала, что дети, которых принуждают учиться в летние каникулы, могут быстро выгореть к началу учебного года. Часто это становится причиной ухудшения успеваемости и низких оценок. По ее словам, если ребенку нужно подтянуть знания по какому-либо предмету, то следует подходить к этому вопросу в индивидуальном порядке.

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