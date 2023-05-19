Психолог рассказала, что физическое наказание делает ребенка избалованным

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Физическое наказание делает ребенка избалованным. Об этом рассказала детский психолог Наталия Дербенева, пишет "Газета.ру".

"Как ни парадоксально, физическое наказание делает ребенка избалованным. Казалось бы, абсолютно противоположный от ожидаемого эффект. И это связано с тем, что у детей теряется самоконтроль", – сказала эксперт.

Дербенева считает, что физическое наказание работает только для выплеска негативных эмоций родителями и ситуативного успокоения ребенка за непослушание. Однако этот подход не может долго работать.

Психолог отметила, что ребенок осознает, что физическое наказание вызывает у родителей чувство вины, поэтому он может манипулировать взрослым для своей выгоды. Ребенок делает следующее: сначала доводит родителей до наказания, затем громко кричит и играет на чувстве вины для получения новой игрушки в качестве извинений. Этот механизм быстро въедается и избавиться от него сложно.

Ранее психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина рассказала, что комплекс неполноценности, синдром жертвы и синдром отличника способны в значительной степени повлиять на взрослую жизнь ребенка.

Она также перечислила факторы, которые могут оказать влияние на возникновение психологической травмы. Среди них потеря близкого родственника, насмешки сверстников, недопонимание с родителями, чрезмерная опека со стороны взрослых.

