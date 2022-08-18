Психиатр предупредил о последствиях физического наказания детей

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Врач психотерапевт-сексолог-психиатр Артем Толоконин рассказал о последствиях физического наказаний детей. Об этом пишет "Мослента".

"Очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения", – рассказал специалист.

Толоконин призвал родителей отказать от таких инструментов в воспитании. Врач сделал акцент на том, что телесные наказания могут стать причиной серьезной психологической травмы. Родители должны уметь находить общий язык со своим ребенком, добавил он.

"Объяснять надо на языке жестов, слов, эмоций. Надо быть терпеливым, и это терпение должно строиться на любви. И тогда процесс воспитания пойдет в правильном направлении", – резюмировал он.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала, что использование ребенком смартфонов в раннем возрасте может плохо сказаться на его развитии. Она объяснила, что, когда ребенку скучно, у него появляется тяга познавать и социализироваться. Однако если в этот момент дать ему смартфон, то познавательная активность сходит на нет.

Со временем у ребенка может возникнуть зависимость – скуку он будет заполнять мобильными играми, просмотре видеороликов и общением в чатах.