Психолог рассказала, как отучить ребенка спать с родителями

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Отучить ребенка спать с родителями нельзя, переложив его в другую кровать. Такое действие может вызвать у него стресс, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на семейного психолога Ольгу Коновалову.

По словам специалиста, действовать в таком случае нужно поэтапно.

"Сначала подготавливается комната или отдельная кровать где-то рядом. Ребенку надо обязательно объяснить, что это его личное место для сна", – поделилась эксперт.

Коновалова отметила, что рядом с местом для сна также необходимо положить игрушки ребенка. По словам эксперта, они станут переходным этапом "от родителя к самому себе".

Первое время, уточнила психолог, помогать ребенку засыпать в собственной комнате должен один из родителей. Участие и матери, и отца здесь важно, поскольку так у сына или дочери будет формироваться понятие о семье.

"Ребенок понимает, что у него есть два родителя, которые взаимозаменяемы: если одного нет, он знает, что всегда может рассчитывать на другого", – добавила психолог.

Ранее психолог рассказала о влиянии телесных наказаний на ребенка и его взрослую жизнь. По словам специалиста, из-за телесных наказаний ребенок может заработать неврозы и психозы. Эксперт добавила, что при воспитании ребенка методом телесных наказаний формируются страх и чувство беспомощности, это также негативно влияет на построении личности.