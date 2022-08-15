Психолог рассказала, как отучить ребенка спать с родителями

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Отучить ребенка спать с родителями нельзя, переложив его в другую кровать. Такое действие может вызвать у него стресс, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на семейного психолога Ольгу Коновалову.
По словам специалиста, действовать в таком случае нужно поэтапно.
"Сначала подготавливается комната или отдельная кровать где-то рядом. Ребенку надо обязательно объяснить, что это его личное место для сна", – поделилась эксперт.
Коновалова отметила, что рядом с местом для сна также необходимо положить игрушки ребенка. По словам эксперта, они станут переходным этапом "от родителя к самому себе".
Первое время, уточнила психолог, помогать ребенку засыпать в собственной комнате должен один из родителей. Участие и матери, и отца здесь важно, поскольку так у сына или дочери будет формироваться понятие о семье.
"Ребенок понимает, что у него есть два родителя, которые взаимозаменяемы: если одного нет, он знает, что всегда может рассчитывать на другого", – добавила психолог.
Ранее психолог рассказала о влиянии телесных наказаний на ребенка и его взрослую жизнь. По словам специалиста, из-за телесных наказаний ребенок может заработать неврозы и психозы. Эксперт добавила, что при воспитании ребенка методом телесных наказаний формируются страх и чувство беспомощности, это также негативно влияет на построении личности.
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