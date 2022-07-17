Психолог предупредила о пагубном влиянии смартфонов на развитие детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Использование ребенком смартфонов в раннем возрасте может плохо сказаться на его развитии. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева.

Она объяснила, что, когда ребенку скучно, у него появляется тяга познавать и социализироваться. Однако если в этот момент дать ему смартфон, то познавательная активность сходит на нет.

Со временем у ребенка может возникнуть зависимость – скуку он будет заполнять мобильными играми, просмотре видеороликов и общением в чатах. В итоге в реальном мире общаться ему станет сложно. Поэтому важно ограничивать время использования гаджетов.

"Установление ежедневного ограничения по времени при помощи специальных программ более чем оправдан", – подытожила специалист.

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