Психолог предупредила о пагубном влиянии смартфонов на развитие детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Использование ребенком смартфонов в раннем возрасте может плохо сказаться на его развитии. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева.
Она объяснила, что, когда ребенку скучно, у него появляется тяга познавать и социализироваться. Однако если в этот момент дать ему смартфон, то познавательная активность сходит на нет.
Со временем у ребенка может возникнуть зависимость – скуку он будет заполнять мобильными играми, просмотре видеороликов и общением в чатах. В итоге в реальном мире общаться ему станет сложно. Поэтому важно ограничивать время использования гаджетов.
"Установление ежедневного ограничения по времени при помощи специальных программ более чем оправдан", – подытожила специалист.
Ранее россияне рассказали, как должна выглядеть идеальная соцсеть для детей. Большинство родителей заявили, что она должна обязательно содержать элементы обучения. Многие также указали на возможность блокировки взрослого контента.
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