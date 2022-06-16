В российских школах запустят платформу по защите детей в цифровой среде

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
В российских школах запустят пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде. Совместное тестирование проведут Минпросвещения РФ, "МегаФон" и российское общество "Знание", сообщили в пресс-службе мобильного оператора.
Созданная "МегаФоном" обучающая платформа "Цифровое доверие" подготовит детей и подростков к возможным угрозам в Сети, поможет правильно реагировать на них, а родителям и педагогам – вовремя распознать проблему и правильно выстроить коммуникацию с ребенком в сложной ситуации, пояснили в пресс-службе оператора.
"Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни, и дети ориентируются в онлайн-пространстве иногда даже лучше, чем взрослые. Но нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в Сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности и гражданина", – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.
В рамках пилотного проекта во время летних каникул будут проводиться обучающие лекции в образовательном центре "Сириус". С сентября курс по цифровой безопасности с использованием платформы "МегаФона" будет пилотироваться в общеобразовательных школах в рамках уроков "Окружающий мир" для учеников 1–4-х классов и классного часа – для старших классов.
"Развивая различные сервисы для абонентов, мы видим свою задачу в том, чтобы сделать цифровое пространство безопасным для пользователей, особенно детей и подростков", – отметил генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.
В прошлом году "МегаФон" вступил в Альянс по защите детей в цифровой среде.
"Я рад, что вместе с партнерами быстро перешли к реальным шагам и проектам. Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением", – добавил он
В свою очередь, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что знания в области цифровой грамотности и безопасности должны получать самые юные пользователи гаджетов и цифровых сервисов.
Платформа в игровом формате объяснит детям основы общения в интернете, расскажет о защите персональных данных. Также подросткам разъяснят, как распознать и бороться с кибербуллингом, не стать жертвой хакеров, как противостоять фишингу и выявить ненадежный домен.
Отдельный блок для родителей и педагогов поможет лучше понять поведение детей – например, определить, что ребенок подвергается буллингу, и помочь ему справиться с проблемой. Контент, созданный с участием специалистов, в том числе психологов и экспертов в области кибербезопасности, помогает научить близких и педагогов выстроить доверительный диалог с ребенком, своевременно распознать и решить проблему.
Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко заявила, что в России необходимо изменить порядок регистрации в соцсетях. По ее словам, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент.
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