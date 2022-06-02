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Безопасность

14:58

Замглавы ДРБ Москвы рассказал о борьбе с кибертерроризмом в интернете

безопасностьтехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, руководитель столичного аппарата Антитеррористической комиссии Андрей Кузьмичев выступил с докладом в ходе заседания учебно-методического сбора по теме "Вопросы профилактики терроризма" в ИПНБ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Отмечается, что в своем выступлении Кузьмичев обозначил проблему вовлечения молодежи в различную деструктивную деятельность, которая может привести к опасным проявлениям. Также он отметил, что нужно переосмыслить эффективность мер профилактики в данной сфере.

Кузьмичев подчеркнул, что под председательством мэра столицы уделяется серьезное внимание работе, направленной на борьбу с попытками распространения экстремистской и террористической идеологии в Сети.

В пресс-службе добавили, что для реализации данных мер в городе была организована работа по привлечению учащейся молодежи к мониторингу интернета.

В качестве положительного примера, повышающего эффективность в работе с молодежью, руководитель столичного АТК привел деятельность "Цифровых волонтеров" проекта "КиберМосква".

Так, выявление киберпреступлений не единственная задача участников проекта. Они также помогают сформировать базу знаний по безопасности в Сети, обращаться к которой могут НКО и организации соцзащиты. Еще одна задача – разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в данной сфере.

Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко заявила, что в России необходимо изменить порядок регистрации в соцсетях. По ее словам, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент.

В декабре 2020 года депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

В свою очередь, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила расширить перечень запрещенного в РФ контента, включив в него публикации, оскорбляющие президента страны.

Более 135 тысяч запрещенных материалов заблокированы с начала 2022 года – Роскомнадзор

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