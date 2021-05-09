Более 4 тыс человек за два года присоединились к проекту "КиберМосква"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше четырех тысяч человек за два года присоединились к проекту "КиберМосква", участники которого выявляют и пресекают преступления в Сети. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"За два года работы к проекту "КиберМосква" присоединились более четырех тысяч человек. Его возникновение стало ответом на повышение киберугроз, которые усилились во время пандемии, когда возросшим в разы интернет-трафиком нередко пользовались злоумышленники", – говорится в сообщении.

Семь тысяч студентов из 20 учебных заведений стали участниками более 50 вебинаров и свыше 100 офлайн-мероприятий. К информации проекта в соцсетях пользователи обращались более 100 тысяч раз.

Выявление киберпреступлений – не единственная задача участников проекта. Они также помогают сформировать базу знаний по безопасности в Сети, обращаться к которой могут НКО и организаций соцзащиты. Еще одна задача – разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в данной сфере.

Ранее россиян предупредили о масштабной кибератаке под видом опроса ВОЗ. Злоумышленники предлагают пользователям ответить на ряд вопросов за вознаграждение, но далее перенаправляют их на сайты знакомств и платных подписок.