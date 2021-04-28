В МИД РФ назвали сотрудничество в киберсфере темой возможной встречи Путина и Байдена

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС
Министерство иностранных дел РФ объявило, что сотрудничество в киберсфере будет в числе тем возможного саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.
"Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас, настолько это приоритетное направление в наших взаимоотношениях, что, безусловно, с большой уверенностью можно думать, что она войдет в число тем переговоров между нами и американцами на высшем уровне, когда они состоятся, и тем более на уровне экспертов", – заявил директор департамента международной информационной безопасности внешнеполитического ведомства Андрей Крутских.
Эксперт также объяснил, как Россия будет действовать в случае отключения от системы SWIFT.
"Пусть попробуют. Насчет технологических и военно-политических страховок от отключения надо спрашивать конкретных специалистов в области. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции, несомненно, присутствует", – заявил эксперт.
Гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский ранее оценил перспективы работы американской социальной сети Twitter в России. По мнению специалиста, платформа хотя и заметна, но практически прошла стадию роста.
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