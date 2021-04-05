Эксперт по кибербезопасности рассказал о перспективах Twitter в России

Фото: depositphotos/rafapress

Гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал о перспективах соцсети Twitter в России, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, на данный момент Twitter находится в зоне "стабильного затухания", его рост давно прошел.

"Здесь такая ситуация, в которой "Твиттеру" непривычно сейчас находиться. Его просят удалить информацию даже не о политических каких-то вещах, не о чем-то таком, а вполне такую информацию, которая во всех странах считается нехорошей, неправильной, которую нельзя нигде публиковать", – уточнил специалист.

Он также добавил, что Роскомнадзору не хватает мощности бороться со всеми приложениями в одно время. По мнению эксперта, Twitter выбрали сознательно, так как соцсеть заметна на российском рынке. С другой стороны, у нее нет такого количества пользователей, как у Facebook или YouTube.

Раевский отметил, что блокировка запрещенного контента есть во всех странах, у всех социальных сетей есть соответствующие службы, модераторы, которые занимаются удалением запрещенного контента.

Ранее сообщалось, что руководство Twitter придерживается принципа "нулевой терпимости" к продвижению противоправного контента в социальной сети. Руководство компании не допускает использования соцсети для противоправных действий.