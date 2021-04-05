В Twitter заявили о "нулевой терпимости" к размещению запрещенного контента

17:01
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Руководство Twitter придерживается принципа "нулевой терпимости" к продвижению противоправного контента в социальной сети. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на представителя компании.
По его словам, 1 апреля специалисты провели разговор с Роскомнадзором.
"Мы с Роскомнадзором провели 1 апреля конструктивную беседу, в ходе которой подтвердили нашу политику нулевой терпимости к сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, чествование или одобрение суицида или членовредительства не соответствует нашим правилам", – уточнил представитель Twitter.
Он также добавил, что руководство компании не допускает использования соцсети для противоправных действий.
Решение о замедлении трафика соцсети было принято 10 марта. В ведомстве отмечали, что это единственная соцсеть, которая не соблюдает российские законы и не хочет удалять запрещенный контент, в том числе детскую порнографию.
1 апреля по инициативе администрации Twitter состоялась видеоконференция. Вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила о мерах, принимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.
На вопрос о том, когда будут сняты действующие ограничения, в Роскомнадзоре отметили, что лишь после полного удаления запрещенного контента.
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