Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter

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В Роскомнадзоре решили продлить меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так как компания решила изменить работу службы модерации в России, Роскомнадзор не будет полностью блокировать Twitter.

"С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере – полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая", – говорится в сообщении.

Решение о замедлении трафика соцсети было принято 10 марта. В ведомстве отмечали, что это единственная соцсеть, которая не соблюдает российские законы и не хочет удалять запрещенный контент, в том числе детскую порнографию.

После вступления ограничений в силу, Twitter удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года запрещенных материалов.

Сейчас среднее время удаления неподобающего контента составляет 81 час, что превышает установленную норму в 24 часа.

1 апреля по инициативе администрации Twitter состоялась ВКС. Вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила о мерах, принимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.

На вопрос о том, когда будут сняты действующие ограничения, в Роскомнадзоре отметили, что лишь после полного удаления запрещенного контента.