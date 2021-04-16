Google пообещал удалить запрещенный контент

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Представители Google пообещали удалить противоречащий российским законам контент в ближайшее время. Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Они сказали, что все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Google, Facebook и Twitter привлекут к ответственности, если они не предоставят информацию о локализации баз данных россиян.

В Роскомнадзоре уточняли, что, если не получат ответ, будет решаться вопрос о наказании для IT-гигантов.