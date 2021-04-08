Google и Facebook могут привлечь к ответственности из-за ситуации с локализацией данных

12:49
Фото: depositphotos/carballo
Google, Facebook и Twitter привлекут к ответственности, если они не предоставят информацию о локализации баз данных россиян. Об этом сообщает Роскомнадзор.
"Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google", – цитирует пресс-службу ТАСС.
В Роскомнадзоре уточнили, что, если не получат ответ, будет решаться вопрос о наказании для IT-гигантов.
Ранее сообщалось об утечке личных данных и телефонных номеров 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Информация появилась на хакерском форуме.
Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей соцсети. Также представители ведомства потребовали от соцсети принять меры для предотвращения подобных утечек в дальнейшем.
При этом в самой компании не считают хакерский взлом причиной произошедшего.
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