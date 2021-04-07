Facebook прокомментировал последнюю утечку данных

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Хакерский взлом не был причиной недавней утечки данных более 533 миллионов пользователей Facebook, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Представители соцсети считают, что злоумышленники сумели извлечь данных с web-ресурсов для получения доступа к информации.

"Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы" – такое заявление появилось на официальном сайте соцсети.

Ранее появилась информация об утечке личных данных и телефонных номеров 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Эту информацию опубликовали на хакерском форуме.

Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей соцсети.