Facebook прокомментировал последнюю утечку данных

10:22
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Хакерский взлом не был причиной недавней утечки данных более 533 миллионов пользователей Facebook, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Представители соцсети считают, что злоумышленники сумели извлечь данных с web-ресурсов для получения доступа к информации.
"Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы" – такое заявление появилось на официальном сайте соцсети.
Ранее появилась информация об утечке личных данных и телефонных номеров 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Эту информацию опубликовали на хакерском форуме.
Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей соцсети.
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