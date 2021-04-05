Данные желающих взять кредит в банке "Дом.РФ" выставили на продажу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Злоумышленники выставили на продажу данные граждан, обратившихся для получения потребительских кредитов в банк "Дом.РФ". Об этом сообщает РБК.

По информации издания, в файле с данными клиентов банка содержится 104,8 тысячи записей. Первые из них датируются февралем 2020 года, последние – мартом 2021-го.

В одних из них содержатся данные, необходимые для минимального заполнения заявки. Это сумма потенциального кредита, номер телефона и адрес электронной почты. Либо там содержится полный набор персональных данных, необходимых для оформления кредита. Речь идет о ФИО, дате рождения, сумме и виде кредита, номере телефона, почтовом ящике, паспортных данных, номере ИНН и СНИЛС, домашнем адресе, адресе места работы, должности, размере дохода, а также информации о доверенном лице.

Представитель банка подтвердил факт утечки данных. Он объяснил это уязвимостью в дистанционной подаче первичных заявок на кредиты наличными. Уточняется, что сейчас все системы банка работают в штатном режиме.

В банке обратили внимание на то, что злоумышленники могли завладеть лишь сведениями из первичных заявок с неподтвержденными данными, которые не позволяют получить доступ к счетам клиентов.

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