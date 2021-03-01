В Сеть попали данные пользователей популярных VPN-сервисов

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Фото: depositphotos/VitalikRadko
В свободный доступ попали данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
По информации СМИ, база с личной информацией продается на теневых форумах. В ней содержатся адреса электронной почты, логины и пароли, а также сведения о мобильных устройствах и проведенных платежах.
Согласно данным CyberNews, утечка произошла в программах SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN – более 100 миллионов, 10 миллионов и 50 тысяч установок соответственно. Основная аудитория этих приложений – жители стран с блокировкой интернет-ресурсов.
Эксперты предполагают, что мошенники смогут использовать полученные данные для фишинга и хакерских атак. В частности, под угрозой окажутся веб-сессии пользователей, конфиденциальные пароли и CVV-коды банковских карт.
Ранее эксперт сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, как защитить данные своей банковской карты от похищения в период предпраздничных покупок. По словам специалиста, следует избегать фишинговых ресурсов и завести отдельную карту для покупок в онлайне.
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