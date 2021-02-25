Twitter и Facebook возглавили антирейтинг соцсетей по деструктивному контенту

17:07
Фото: depositphotos/Mactrunk
Twitter, Facebook и Instagram возглавили рейтинг интернет-платформ, нарушающих российское законодательство относительно распространения деструктивного контента, который был представлен инициативной группой членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.
На четвертом месте рейтинга, сразу за Instagram, разместился YouTube, на пятом – TikTok, на шестом – "ВКонтакте", на седьмом – "Одноклассники".
Отмечается, что исследование было проведено в соответствии с законом о саморегулировании социальных сетей, вступившим в силу 1 февраля. При составлении рейтинга эксперты учитывали количество неудаленного противоправного контента, наличие или отсутствие представительства площадки в РФ, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.
"Дополнительным показателем стала политизированность соцсетей с количеством случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство РФ, но подвергшимся политической цензуре", – отметили в ОП.
Как уточнила член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, специалисты провели мониторинг всех наиболее популярных соцсетей и обнаружили противоправный контент на всех площадках без исключения. Однако, по ее словам, Twitter стал абсолютным антилидером по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории – один противоправный материал на этой площадке проходится на 10 465 пользователей.
"Twitter является злостным нарушителем законодательства РФ. Эта площадка систематически нарушает законодательство России, при этом прибегает к двойным стандартам: с одной стороны, не занимается борьбой с распространением запрещенной информации в России, с другой – занимается преследованием российских пользователей платформы по совершенно непонятным причинам. Мы призываем Роскомнадзор к решительным действиям в отношении этой платформы вплоть до замедления скорости трафика на территории России", – заявила Мизулина.
По словам первого зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, открытие Facebook и Instagram представительств в Турции является важным прецедентом для России, который показывает эффективность давления на IT-компании.
"Ситуация говорит нам, что регулирование иностранных платформ не вынуждает их уйти с локального рынка, они заинтересованы в его сохранении. Как только власти начинают говорить о замедлении трафика, штрафах для IT-гигантов, те начинают прислушиваться. Никакие попытки договориться, угрозы не работают, а работает лишь неотвратимость наказания. Реальная угроза доходам может заставить IT-компании идти навстречу", – сказал Малькевич.
С 1 февраля социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: