Twitter и Facebook возглавили антирейтинг соцсетей по деструктивному контенту

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Twitter, Facebook и Instagram возглавили рейтинг интернет-платформ, нарушающих российское законодательство относительно распространения деструктивного контента, который был представлен инициативной группой членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.

На четвертом месте рейтинга, сразу за Instagram, разместился YouTube, на пятом – TikTok, на шестом – "ВКонтакте", на седьмом – "Одноклассники".

Отмечается, что исследование было проведено в соответствии с законом о саморегулировании социальных сетей, вступившим в силу 1 февраля. При составлении рейтинга эксперты учитывали количество неудаленного противоправного контента, наличие или отсутствие представительства площадки в РФ, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.

"Дополнительным показателем стала политизированность соцсетей с количеством случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство РФ, но подвергшимся политической цензуре", – отметили в ОП.

Как уточнила член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, специалисты провели мониторинг всех наиболее популярных соцсетей и обнаружили противоправный контент на всех площадках без исключения. Однако, по ее словам, Twitter стал абсолютным антилидером по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории – один противоправный материал на этой площадке проходится на 10 465 пользователей.

"Twitter является злостным нарушителем законодательства РФ. Эта площадка систематически нарушает законодательство России, при этом прибегает к двойным стандартам: с одной стороны, не занимается борьбой с распространением запрещенной информации в России, с другой – занимается преследованием российских пользователей платформы по совершенно непонятным причинам. Мы призываем Роскомнадзор к решительным действиям в отношении этой платформы вплоть до замедления скорости трафика на территории России", – заявила Мизулина.

По словам первого зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, открытие Facebook и Instagram представительств в Турции является важным прецедентом для России, который показывает эффективность давления на IT-компании.

"Ситуация говорит нам, что регулирование иностранных платформ не вынуждает их уйти с локального рынка, они заинтересованы в его сохранении. Как только власти начинают говорить о замедлении трафика, штрафах для IT-гигантов, те начинают прислушиваться. Никакие попытки договориться, угрозы не работают, а работает лишь неотвратимость наказания. Реальная угроза доходам может заставить IT-компании идти навстречу", – сказал Малькевич.

С 1 февраля социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.