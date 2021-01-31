Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

В феврале в России проиндексируют все социальные пособия, выплаты и компенсации, в магазинах установят единые правила для кассовых чеков, а владельцев соцсетей заставят самостоятельно находить и удалять запрещенный контент. Рассказываем об этих изменениях, а также о том, что еще произойдет в жизни россиян с приходом последнего зимнего месяца.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Индексация соцвыплат

С 1 февраля россиянам проиндексируют все социальные пособия, выплаты и компенсации. В этом году размер индексации составит 4,9%. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 18 004 до 18 886 рублей. Вырастет и минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – до 7 082 рублей.

В числе тех, для кого повысят пособия, – инвалиды и ветераны боевых действий. Также проиндексируют выплаты в связи с производственной травмой. Станут получать больше Герои Советского Союза и России и другие льготники. Всего индексация затронет порядка 15 миллионов россиян.



Запрещенная информация в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

С 1 февраля социальные сети будут обязаны самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. К нему относится, например, детская порнография, а также данные о способах изготовления и использования наркотиков. Кроме того, в соцсетях недопустимы призывы к массовым беспорядкам, самоубийству, высказывания, выражающие явное неуважение к обществу и государству. Пользователи, страницы которых оказались заблокированы, имеют право обжаловать решение.

За неудаление владельцем ресурса запрещенной информации для граждан будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей (от 100 до 200 тысяч – при повторном нарушении), должностным лицам – от 200 до 400 тысяч рублей (от 500 до 800 тысяч – при повторном нарушении), юридическим лицам – от 800 тысяч до 4 миллионов рублей (от 1/20 до 1/10 размера выручки за прошлый календарный год, но не менее 4 миллионов рублей – при повторном нарушении).

Кроме того, за распространение детской порнографии, призывы к экстремизму и информацию о наркотиках, которая не была удалена с ресурса, предполагаются повышенные штрафы: для физических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (от 200 до 500 тысяч рублей – при повторном нарушении), для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей (от 800 тысяч до миллиона рублей – при повторном нарушении) и для юридических лиц – от 3 до 8 миллионов рублей (от 1/10 до 1/5 размера выручки за прошлый календарный год, но не менее 8 миллионов рублей – при повторном нарушении).



Медицинские документы в цифре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С февраля в России вступает в силу приказ Минздрава РФ, позволяющий больницам и поликлиникам вести первичную медицинскую документацию полностью в электронном виде без дублирования на бумаге. Пациенты смогут оперативно получать информацию о пройденных процедурах и результатах анализов в электронных медкартах на портале Госуслуг.



Изменения в кассовых чеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 февраля во всех кассовых чеках должны указываться наименование и количество товара или услуг. Данная норма ранее не распространялась на индивидуальных предпринимателей (ИП), для которых действовала временная отсрочка.

Нововведение затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг. Нарушителям правил может грозить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей – для юрлиц.



Тюнинг по-новому

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У ГИБДД с 1 февраля появится больше оснований отказать в выдаче разрешения на изменение конструкции автомобиля. Речь идет о различном тюнинге машин, монтаже "кенгурятников", лебедок и прочих деталей, а также об установке на авто газобаллонного оборудования. Разрешение не выдадут без заключения испытательной лаборатории и протокола ее проверки в специальном реестре.

Перед тем как устанавливать допоборудование, владелец машины должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности тюнинга, затем это заключение внесут в специальный реестр, который ведет Минэкономразвития. Только после этого владелец авто со всеми документами может обратиться в ГИБДД для получения разрешения.



Оплата "Тройкой" в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С 1 февраля оплачивать проезд в общественном транспорте Подмосковья можно будет транспортной картой "Тройка". Однако расплатиться таким образом получится пока только по тарифу "Кошелек" на городских маршрутах, где применяется "плоский тариф" со списанием на входе.

Проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации можно будет после завершения тестирования и запуска второго этапа объединения транспортных систем Москвы и Подмосковья. Вместе с тем столичный департамент транспорта также выпускает ограниченную серию "Троек", которые получится приобрести на московских автовокзалах.



Повышение тарифов "Платона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала февраля произойдет индексация размера оплаты государственной системы "Платон". За проезд по федеральным трассам владельцам большегрузов необходимо будет платить по 2,34 рубля за километр. Изменения касаются только водителей фур, разрешенная максимальная масса которых свыше 12 тонн. Полученные средства направляются на капитальный ремонт федеральных дорог.



Возобновление авиасообщения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Граждане Белоруссии и Армении с 1 февраля по 1 марта смогут прилететь в РФ при наличии отрицательных тестов на коронавирус. Плюс ко всему результаты проверки должны отображаться в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19". Для въезда в страну иностранцам будут доступны 20 аэропортов, включая авиагавани Москвы и Подмосковья.

С 8 февраля Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейсы в Афины из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, а в Сингапур – три раза.

Также с этого дня вновь будут осуществляться международные перелеты из восьми регионов страны: из аэропортов Махачкалы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Иркутска, Екатеринбурга, Хабаровска, Минеральных Вод и Перми. Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет.



Вакцинация животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 февраля по 31 марта в столичных ветеринарных клиниках пройдет акция по вакцинации домашних животных. Прививка для собак с учетом 30% скидки будет стоить 900 рублей, хозяевам кошек она обойдется в 850 рублей. Комплексная вакцинация позволяет защитить собак от парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции, а кошек – от панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита. В течение 10–21 дня после вакцинации рекомендуется избегать контактов с другими животными.

Записаться на прививку можно через портал mos.ru или при помощи мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Если нет возможности посетить клинику, то ветеринары могут выехать на дом. Получить дополнительную информацию о вакцинации животных и местах проведения акции можно по телефону +7(495) 612-04-25.