Акция по вакцинации домашних животных пройдет в ветклиниках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Акция по вакцинации домашних животных пройдет в столичных ветеринарных клиниках с 1 февраля по 31 марта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Владельцы животных должны ответственно относиться к поддержанию здоровья своих питомцев. Данная акция направлена на привлечение внимания к этому вопросу. Лучше всего заранее записаться на вакцинацию через портал mos.ru, так как это позволит сэкономить время и минимизировать контакт с больными животными", – рассказал председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин.
Для владельцев собак с учетом скидки в размере 30% прививка будет стоить 900 рублей, для хозяев кошек она обойдется в 850 рублей. Специалисты рекомендует в течение 10–21 дня после вакцинации избегать контактов с другими животными, поскольку в этот период организм животного более чувствительный.
Хозяевам питомцев напомнили, что к профилактической вакцинации допускаются только клинически здоровые животные с 3-х месяцев. В комитете ветеринарии подчеркнули, что комплексная вакцинация позволяет защитить собак от парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции, а кошек – от панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.
"Комплексная вакцинация животных – это необходимая процедура для питомцев, которая поможет сохранить здоровье домашнего любимца. Перед вакцинацией питомцу необходимо провести дегельминтацию. Собак, кошек, хорьков и енотов обязательно вакцинируют против бешенства. Собак необходимо вакцинировать и против лептоспироза", – добавили в комитете.
Получить дополнительную информацию о вакцинации животных и местах проведения акции можно по телефону +7(495) 612-04-25. Если нет возможности посетить клинику для вакцинации, то ветеринары могут выехать на дом. Записаться на прививку можно через портал mos.ru или мобильное приложение "Госуслуги Москвы".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице активно развиваются сервисы для владельцев домашних животных. Отмечается, что они помогают не только владельцам питомцев, но и ветеринарам. С помощью сервисов они ведут амбулаторные карты и вносят сведения из паспортов животных.
На портале мэра заработал сервис по поиску потерявшихся питомцев
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