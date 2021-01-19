В России предложили штрафовать хозяев за выброшенных собак и кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России предложили ввести административную ответственность за избавление от питомцев, сообщили на сайте партии "Единая Россия".

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов заявил, что законопроект согласован с Минюстом и будет внесен в Госдуму.

"Для тех, кто выкидывает собак на улицу, будут штрафы. Это большой шаг вперед, такого не было в законодательстве", – отметил Бурматов, добавив, что заседание состоится в ближайшие дни.

Он добавил, что обязательная регистрация также позволит регулировать численность безнадзорных животных. Речь также идет и о тех, кто содержится в зооприютах. Бурматов подчеркнул, что в случае появления животного с биркой на ухе на улице можно будет выяснить, к какому приюту она прикреплена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице активно развиваются сервисы для владельцев домашних животных. Отмечается, что они помогают не только владельцам питомцев, но и ветеринарам. С помощью сервисов они ведут амбулаторные карты и вносят сведения из паспорта животных.