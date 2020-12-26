Около трех тысяч волонтеров помогают заботиться о животных в приютах столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти три тысячи волонтеров помогают заботиться о животных в приютах столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в столице на сегодняшний день работают 13 муниципальных приютов для животных, в которых живут около 17 тысяч собак и кошек. За ними ухаживают ветеринары, специалисты по уходу и социализации. Животных несколько раз в день кормят и дают воду.

"Большую работу проводят волонтеры – почти три тысячи добровольцев регулярно навещают животных, помогая им социализироваться, чтобы подготовить к передаче в добрые руки. Они приучают собак к поводку, играют с кошками, угощают животных лакомствами и ищут для них новый дом", – говорится в сообщении.

Также волонтеры следят за судьбой животных, которые нашли дом. Будущие владельцы должны пройти собеседование, поближе познакомиться с животным, а также заключить договор опеки.

Ранее на портале mos.ru запустили первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев. Ежегодно на улицах города находят более трех тысяч питомцев. Теперь объявление о найденном животном можно будет разместить на портале, чтобы хозяин смог его найти. Таким образом, будет создан единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что цель проекта – сделать жизнь москвичей комфортнее и проще во всех сферах. Она напомнила, что в городе уже было запущено несколько сервисов для владельцев домашних животных.