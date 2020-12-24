Сервис по поиску домашних животных заработал в столице

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На портале mos.ru запустили первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ежегодно на улицах города находят более трех тысяч питомцев. Теперь объявление о найденном животном можно будет разместить на портале, чтобы хозяин смог его найти. Таким образом, будет создан единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что цель проекта – сделать жизнь москвичей комфортнее и проще во всех сферах. Она напомнила, что в городе уже было запущено несколько сервисов для владельцев домашних животных. В частности, это запись к ветеринару на mos.ru, уведомления о вакцинации животного и другие.

"Мы понимаем, как страшно потерять любимого питомца на улице и как трудно порой его бывает найти. Чтобы решить эту проблему, мы создали новый инструмент для поиска потерявшихся животных, который позволит создать единый реестр пропавших и найденных собак и кошек. Таким образом, хозяева смогут найти своих любимцев, а другие горожане – помочь им в этом", – подчеркнула заммэра.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, рассказал, что пользователи нового сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию.

По его словам, в столице создается единая цифровая экосистема, в которой полезные услуги и сервисы для себя могут найти все жители, начиная от семей с детьми, заканчивая представителями бизнеса и строительной отрасли.

Ранее Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринару и поиска пропавших животных.

Благодаря "ВетАС" москвичи смогут удаленно записаться с питомцами к ветеринару. Кроме того, сервис поможет в поиске пропавших домашних животных. К системе уже подключили 26 государственных ветеринарных учреждений.