Фото: Главное управление Росгвардии по Москве
Кинологи столичного ОМОНа вернули мужчине двух пропавших овчарок. Об этом говорится на сайте столичного управления Росгвардии.
В ведомстве рассказали, что две собаки были замечены сотрудниками на трамвайных путях возле базы спецподразделения. В кинологическом центре овчарок осмотрел ветеринар, после чего их накормили и поместили в отдельный вольер.
"Мы накормили псов, обогрели их и разместили в отдельном вольере. Собаки были очень напуганы, поэтому мы не стали их разделять. Из-за сильного сходства между ними мы решили, что они родные братья", – сказала старший прапорщик полиции Анна Борисова.
Для поиска хозяина сотрудники кинологической службы Росгвардии разместили в социальных сетях объявление, на которое вскоре откликнулся мужчина. Он назвал их клички и рассказал, что собаки потерялись около 10 дней назад.
Однако в тот же день с сотрудниками связался еще один мужчина, заявив, что собаки его. Он для подтверждения своих слов прислал видео, на котором были запечатлены две овчарки, содержащиеся в плохих условиях. При этом характеристики животных и их клички он назвать не смог.
"Как выяснилось позже, после пропажи собаки попали в руки этого гражданина. В какой-то момент животным удалось сбежать, и они оказались возле базы ОМОН, где им и помогли кинологи Росгвардии", – добавили в пресс-службе.
В сентябре собака в Приморском крае две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе, после чего обрела новый дом. Как рассказала местная жительница, новая хозяйка назвала собаку Верный.
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