Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03 декабря, 18:58

Кинологи столичного ОМОНа вернули мужчине двух пропавших овчарок

животные общество

Фото: Главное управление Росгвардии по Москве

Кинологи столичного ОМОНа вернули мужчине двух пропавших овчарок. Об этом говорится на сайте столичного управления Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что две собаки были замечены сотрудниками на трамвайных путях возле базы спецподразделения. В кинологическом центре овчарок осмотрел ветеринар, после чего их накормили и поместили в отдельный вольер.

"Мы накормили псов, обогрели их и разместили в отдельном вольере. Собаки были очень напуганы, поэтому мы не стали их разделять. Из-за сильного сходства между ними мы решили, что они родные братья", – сказала старший прапорщик полиции Анна Борисова.

Для поиска хозяина сотрудники кинологической службы Росгвардии разместили в социальных сетях объявление, на которое вскоре откликнулся мужчина. Он назвал их клички и рассказал, что собаки потерялись около 10 дней назад.

Однако в тот же день с сотрудниками связался еще один мужчина, заявив, что собаки его. Он для подтверждения своих слов прислал видео, на котором были запечатлены две овчарки, содержащиеся в плохих условиях. При этом характеристики животных и их клички он назвать не смог.

"Как выяснилось позже, после пропажи собаки попали в руки этого гражданина. В какой-то момент животным удалось сбежать, и они оказались возле базы ОМОН, где им и помогли кинологи Росгвардии", – добавили в пресс-службе.

В сентябре собака в Приморском крае две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе, после чего обрела новый дом. Как рассказала местная жительница, новая хозяйка назвала собаку Верный.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать